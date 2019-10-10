Медики стали соучастниками мошенничества экс-регионала Святаша: у него появилась липовая справка

Медики, подписавшие справку о тяжелых сердечных болезнях крепкого спортивного экс-регионала, рискуют стать соучастниками мошенничества и получить до 12 лет лишения свободы, пишет РБК-Украина.

8 октября прокуратура Киева уведомила о подозрении народного депутата Украины четвертого-восьмого созывов и одновременно одного из бенефициаров автокорпорации АИС Дмитрия Святаша в рамках уголовного производства о завладении средствами УкрСиббанка на сумму более 1,1 млрд грн.



Уже 9 октября Дмитрий Святаш обзаводится справкой, копия которой оказалась в распоряжении редакции, о том, что находится на стационарном лечении в ДУ "Национальный институт терапии им Л.Т. Малой НАМН Украины".



"Острый коронарный синдром. Гипертоническая болезнь II степени. Риск очень высокий", — сказано в справке о госпитализации от 9 октября, которая была выдана Святашу.

Примечательно, что медицинское учреждение, выдавшее справку о почти предсмертном состоянии экс-регионала и одного из крупнейших украинских должников Святаша, в должности главврача возглавляет бывший политический соратник владельца автокорпорации АИС по Партии Регионов — Александр Беловол, провалившийся, как и его приятель Святаш, на прошедших выборах на одном из мажоритарных округов Харьковщины.



Бывший первый заместитель главы Минздрава Беловол многократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов вокруг закупки медикаментов, из-за которых умирали люди.



Бесплатную некачественную вакцину пациентам продавали, как французскую. "Сэкономленные" деньги шли в карман самому Александру Николаевичу и его окружению. Схема Беловола оказалась смертоносной. В 2009 году в Донецкой и Запорожской областях от вакцинации скончались 3 младенца,

— напоминают журналисты о прошлом соратника Дмитрия Святаша, который теперь помогает своему политическому соратнику скрыться от следствия в стенах своего медицинского учреждения.



Наворованное на закупках "левых" медикаментов Беловол легализировал, получив почти 4 млн грн в качестве подарка от своей 83-летней тетки-пенсионерки, а также успел обзавестись элитным жильём в Киеве и на Харьковщине. Помогая Святашу избежать уголовного преследования, Беловол подставляет медиков, подписавших справку о сердечных болезнях крепкому спортивному владельцу АИС: ведь за подделку справок должностные лица могут "схлопотать" до трех лет лишения свободы, если этот поддельный документ будет использован для затягивания следствия — подписанты справки становятся соучастниками мошенничества с возможностью тюремного заключения до 12 лет. Самому же Дмитрию Святашу за умышленное использование "липовой" справки также светит до двух лет "неба в решеточку".



Воспользовавшись медицинской справкой для затягивания следствия, Дмитрий Святаш может покинуть пределы Украины: ранее ему решением суда по ходатайству кредитора было запрещено покидать пределы страны. Но впоследствии экс-регионалу удалось отменить этот запрет, а молодая супруга совладельца автокорпорации АИС Анжелика Святаш хвасталась в соцсетях будущей семейной поездкой с мужем Дмитрием в Монако.



Во время досудебного следствия по делу о краже средств кредиторов Прокуратурой Киева установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов Дмитрий Святаш в 2008-2018 гг., действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.