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Экс-регионала и владельца "Гавриловских цыплят" арестован на 60 суток с правом залога

69 Читати новину українською
Евгений Сигал
Евгений Сигал / фото из открытых источников

Печерский суд Киева избрал владельцу "Агромарс", который представлен на рынке торговой маркой Гавриловские цыплята, экс-депутату "Партии регионов" Евгению Сигалу мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 80 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Совладелица холдинга "Агромарс" (ТМ "Гавриловские цыплята") Марина Сигал арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен.

"Гавриловские цыплята", еще в прошлом году прямо в поле выбросила десятки тысяч тонн куриных отходов.

Теги: Новости Украины Новости политики Євген Сигал Экология
Источник: 24 Канал
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