Экс-регионала и владельца "Гавриловских цыплят" арестован на 60 суток с правом залога

Печерский суд Киева избрал владельцу "Агромарс", который представлен на рынке торговой маркой Гавриловские цыплята, экс-депутату "Партии регионов" Евгению Сигалу мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 80 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Гаврилівські курчата. Печерський суд обрав власнику агрохолдингу - Є.Сігалу - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) June 8, 2018

Совладелица холдинга "Агромарс" (ТМ "Гавриловские цыплята") Марина Сигал арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен.

"Гавриловские цыплята", еще в прошлом году прямо в поле выбросила десятки тысяч тонн куриных отходов.