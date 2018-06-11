Экс-россиянка Мария Гайдар сделала неожиданный шаг относительно своего мандата

Мария Гайдар, внештатная советница украинского президента Петра Порошенко и бывший член команды Михеила Саакашвили, когда тот возглавлял Одесскую область, решила отказаться от мандата депутата Одесского областного совета.

Соответствующий проект решения вынесен на сессию областного собрания, которая назначена на 12 июня, передает УНИАН.

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"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар Марии Егоровны, избранной в многомандатном избирательном округе по избирательному списку Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", – говорится в документе.

К слову, Гайдар написала заявление о сложении полномочий депутата Одесского облсовета по собственному желанию, пишет "Интерфакс-Украина".

Кто такая Мария Гайдар?Родилась в 1982 году. Дочь одного из идеологов экономических реформ в России начала 1990-х Егора Гайдара и правнучка писателя Аркадия Гайдара. В свое время работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова. В 2015 году она заявила о намерениях отказаться от российского гражданства и получила гражданство Украины. В том же году была избрана в Одесский облсовет по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". С июля 2015 по май 2016-го работала заместителем главы Одесской областной государственной администрации в команде Михеила Саакашвили: занималась социальными вопросами, в том числе медициной, приемом граждан и другими направлениями.