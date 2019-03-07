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      Экс-руководителей "Укргаздобычи" поймали на космической взятке

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      Экс-руководителям "Укргаздобычи" объявили подозрение в получении крупной взятки
      Экс-руководителям "Укргаздобычи" объявили подозрение в получении крупной взятки / Иллюстративное фото

      Правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобычи", поймав их на взятке в 1 миллион долларов. Обоим экс-чиновникам 6 марта сообщили о подозрениях в совершении преступлений.

      За эти деньги экс-менеджеры компании подписали договор с компанией о поставке продукции на "Укргаздобычу", сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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      Задержанным инкриминируют получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

      В суд направили ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Чем занимается "Укргаздобыча"?
      Акционерное общество, государственное предприятие, которое является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, а также добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов.

      "Укргаздобыча" является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий Украины. Так, в 2017 году компания уплатила налогов на сумму 50,4 миллиарда гривен.

       

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      Теги: Новости Украины Расследования Деньги Коррупция САП Взятка Газ
      Источник: 24 канал
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