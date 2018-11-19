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      Экс-руководителя "Восточного корпуса" Ширяева избили в Харькове

      87 Читати новину українською
      Олег Ширяев
      Олег Ширяев / Фото из открытых источников

      В Харькове в спорткомплексе "Локомотив" 18 ноября вечером произошла драка между представителями "Нацкорпуса" и экс-руководителем "Восточного корпуса" Олегом Ширяевым, в результате которой он был госпитализирован.

      Об этом стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции Харьковской области и записи на странице Олега Ширяева в Facebook.

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      Сегодня я посетил "Локомотив" где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать после чего затеяли драку,
      – написал Олег.

      Он отметил, что среди нападавших были руководитель межобластного объединения "Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Восток" Максим Жорин, начальник харьковского штаба "Нацкорпуса" Константин Немичев и еще несколько человек.

      В полиции Харькова сообщили, что в Холодногорский отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения.

      "Инцидент произошел 18 ноября около 18:00 на территории спорткомплекса, на улице Большой Панасовский. Пострадавшего с ушибами доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции.

      Адвокат Олега Ширяева Алексей Кучер подтвердил агентства "Интерфакс-Украина" информацию о конфликте.

      Насколько мне известно, конфликт имел место. После инцидента Олега доставили в больницу скорой и неотложной помощи,
      – подтвердил адвокат.

      Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства драки и лиц, причастных к ней. Информацию об инциденте зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и обращений. Рассматривается вопрос о квалификации инцидента как хулиганство (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

      Олег Ширяев был исключен из "Нацкорпусу" в сентябре 2017 года.

      Напомним, что в полку "Азов" открестились от Ширяева заявив, что он никогда не имел к "Азова" никакого отношения.

      Добавим, что Олег Ширяев подозревается полицией в организации рейдерского нападения. По данным МВД, он является бывшим бойцом батальона "Азов". В связи с этим в пресс-службе полка выступили с заявлением.

      Теги: Новости Харькова Национальная дружина Полиция "Азов" Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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