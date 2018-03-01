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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Экс-руководителям МВД вручили уведомление о подозрении "в деле 2 мая"

237 Читати новину українською
ГПУ
ГПУ

Генеральная прокуратура вручила трем экс-руководителям подразделений МВД в Одесской области сообщение о подозрении в "деле 2 мая".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Бывшим руководителям сообщили о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса "злоупотребление служебным положением", и статьей 135 УК "заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии ...".

В настоящее время полиция решает вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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В суд передали дело в отношении экс-начальника ГУМВД Украины в Одесской области по обвинению в трех статьях и объявлено о подозрении по трем статьям.

ГПУ объявила в розыск заместителя начальника ГУМВД Украины в Одесской области. Ходатайство об экстрадиции последнего в Украину было направлено в РФ.

К слову, Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании средств "семьей Януковича". Объявления в розыск состоялось 23 февраля.

Что такое "дело 2 мая"? 2 мая 2014 в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой. Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. 24 ноября 2014 один из прокуроров ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека, 25 ноября его направили в Приморский райсуд Одессы.

Теги: Новости Украины ГПУ Новости Одессы Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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