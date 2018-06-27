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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Экс-секретарь Пискуна Марина Эктон продает имение Ким Кардашян за 18 миллионов долларов

151 Читати новину українською
Марина Эктон
Марина Эктон / Фото из открытых источников

Экс-секретарь генпрокурора Украины Святослава Пискуна Марина Эктон продает особняк Ким Кардашян и Канье Уэста.

Отмечается, что Марине стало тесно в девяти тысяч квадратных метрах особняка Bel Air. Беременная украинка хочет больше площади, а также сменить место жительства. Об этом сообщает ТСН.

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Дом, который в 2013 году был приобретен за 9 миллионов долларов, в начале 2017 года Кардашян выставила на продажу. Владелицей роскошного поместья стала Марина Эктон. Тогда экс-секретарь Пискуна купила особняк за 18 миллионов долларов.

Напомним, что особняк имеет шесть спален, 8 ванных комнат, патио с бассейном и самое современное оборудование.

Дом продается за 18 миллионов долларов, полностью с Bugatti и Fendi меблирован. Студия с аппаратурой Abbey Road Beatles также построена. Я записала там новую песню, которая выйдет в сентябре этого года. К сожалению, пока без клипа, потому что имею другие хлопоты,
– рассказала Марина.

Девушка добавила, что хочет вдвое больший дом и во Флориде, где можно "купаться, загорать и кайфовать".

марина ектон
Особняк, который продает Марина Эктон

Теги: LifeStyle Новости США Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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