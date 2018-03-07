Экс-секретарь Пискуна пригласила на вечеринку Ким Кардашян: фотофакт

Бывшая секретарша украинского генпрокурора Святослава Пискуна Марина Экстон пригласила на свою вечеринку звезду реалити-шоу и модель Ким Кардашян. Знаменитость не проигнорировала приглашение и пришла в соблазнительном платье.

Как известно, голливудские супруги Канье Уэст и Ким Кардашян продали элитный дом в районе Бель-Эйр. Новой владелицей квартиры стала украинка Марина Эктон. Экс-секретарь генпрокурора приобрела имение за 17,8 миллионов долларов. С тех пор Ким и Марина неоднократно встречались как подруги.

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Поэтому украинка пригласила сексуальную знаменитость на вечеринку. Праздник Марина Эктон организовала в день выхода своего первого сингла, о чем свидетельствуют ее фото в Instagram. Ким Кардашян посетила вечеринку в черном платье, которое подчеркнула аппетитные формы звезды. Сама же Эктон надела платье синего цвета, игриво виставшы на показ стройную ногу.

Родные теперь могут гордиться мной,

– написала Марина Эктон под фотографией с Ким и родителями.

Кроме Ким Кардашян, светское мероприятие посетили композитор Рэй Ромул и дочь владельца компании TopShop Хлоя Грин. Также на презентацию сингла пришел 34-летний модель Джереми Микс, который снялся в клипе Марины Эктон.

Допис, поширений Marina Acton (@marina_acton) 6 Бер 2018 р. о 12:59 PST

Допис, поширений Marina Acton (@marina_acton) 6 Бер 2018 р. о 1:02 PST

Допис, поширений Marina Acton (@marina_acton) 6 Бер 2018 р. о 1:08 PST

Допис, поширений Marina Acton (@marina_acton) 6 Бер 2018 р. о 2:34 PST

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Бер 2018 р. о 2:22 PST

Кто такая Марина Эктон?

Это украинка, которая вышла замуж за миллиардера Брайана Эктона. До покупки дома Ким Кардашян женщина не была популярной. Как рассказала Марина Эктон в интервью, с 2005 до 2010 года она работала помощницей бывшего главы ГПУ Святослава Пискуна. Сейчас украинка проживает в Голливуде и занимается карьерой певицы. Кроме этого, Марина Эктон основала свой благотворительный фонд.