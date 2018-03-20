Экс-следователь СБУ рассказал о вооруженных избранниках и о подозрениях в терроризме
Об оружии, а также о представлении относительно лишения депутатства Надежды Савченко рассказал экс-руководитель следственного управления СБУ Василий Вовк в студии 24 Канала.
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Источник: 24 Канал
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