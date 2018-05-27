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Экс-солист группы Oasis Лиам Галлахер выпустил чувственную песню: видео

29 Читати новину українською
Лиам Галлахер записал новую песню
Лиам Галлахер записал новую песню

Группа Oasis завоевала сердца миллионов поклонников во всем мире. Теперь экс-солист коллектива Лиам Галлахер начал сольную карьеру и похвастался выпуском нового трека с названием "Iʼve All I Need".

Как известно, именно благодаря необычному тембру голоса Лиама Галлахера и стильной музыке группа Oasis собрала вокруг своего творчества миллионы поклонников. Однако в 1998 году мир всколыхнула новость – коллектив берет творческий отпуск. Впоследствии группа возобновила работу и выпустила еще 4 альбома, которые разошлись немалым тиражом.

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Впоследствии Лиам Галлахер, который уже не представляет своей жизни без музыки, начал сольную карьеру. Недавно артист представил новую песню с названием "Iʼve All I Need", что в переводе означает "У меня есть все, что нужно". В клипе к треку певец показывает, как он работал над сольным проектом, писал песни и ехал на первые концерты.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале звезды. Более 100 тысяч пользователей сети уже посмотрели новый клип и написали свои восторженные комментарии под роликом.

Смотрите видео клипа Лиама Галлахера на песню "Iʼve All I Need":

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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