Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала соблазнительный танец в купальнике: пикантное видео

Украинская модель и экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос станцевала зажигательный танец на пляже. Сексапильная звезда опубликовала видео на Instagram-странице, где она с двумя подругами соблазнительно двигались в купальнике.

Как известно, Санта Димопулос недавно отдыхала в горах, где успела покататься на сноуборде по заснеженным вершинам. Однако спустя почти 2 недели после поездки звезда уже нежилась на пляже в компании звездных подруг – популярной российской актрисы Марии Горбань и модели и "Мисс Украина-Вселенная" 2014 года Анной Андрес.

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Знаменитости выбрали для отдыха солнечный пляж в итальянском Форте-дей-Марми. На коротком видео Мария Горбань и Анна Андрес одеты в красные купальники, а Санта Димопулос – в белом. Звездные подруги умостились на лежаках и показали сексуальный танец, держа при этом бокалы шампанского. Знаменитости синхронно воспроизводили соблазнительные движения под песню российского певца Филиппа Киркорова.

Филипп, это разрыв! Скоро на всех пляжах. Песня уже не покидает моей головы,

– написала Санта Димопулос.

Пикантное видео, опубликованное на Instagram-странице звезды, вызвало шквал эмоций у поклонников Санты Димопулос. Люди с восторгом комментировали и сексуальных знаменитостей, и их стройные фигуры.

Допис, поширений Santa ️ Dimopulos (@santadimopulos) 19 Бер 2018 р. о 8:54 PDT

Кто такая Санта Димопулос?

Это украинская модель и певица ассирийского происхождения, которая участвовала в проекте "Фабрика звезд". Санта Димопулос была участницей популярной группы "ВИА Гра" и "Седьмое небо". Модель имеет сына Даниэля от ведущего Андрея Джеджулы, с которым развелась в 2010 году.