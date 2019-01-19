Экс-соперник Ломаченко сенсационно проиграл в первом раунде: видео

Бывший чемпион мира WBA в легком весе Хорхе Линарес (45-5, 28 КО) в главном бою андеркарда вечера бокса в Нью-Йорке сенсационно проиграл 29-летнему представителю Мексики Пабло Сезаро Кану (32-7-1, 22 КО).

Мексиканец в первом раунде трижды отправлял Линареса в нокдаун, а под конец первых трех минут боя венесуэлец уже практически не защищался, и рефери пришлось остановить бой.

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Поединок проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater. Кано стал претендентом на титул WBC в первом полусреднем весе, которым сейчас владеет Хосе Рамирес.

Напомним, что накануне этого поединка Линарес активно заявлял о желании получить реванш с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), а также то, что он побьет украинца.

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