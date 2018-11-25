Экс-соперник Усика эффектным нокаутом победил 41-летнего россиянина: видео

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (16-1, 11 КО), который еще в апреле прошлого года сражался с Александром Усиком (16-0, 12 КО) в крузервейте, в рамках вечера бокса в Монако одержал досрочную победу над 41-летним российским ветераном Александром Устиновым (34-3, 25 КО).

Устинов, вернувшийся на ринг после длительного перерыва, дважды оказался на канвасе.

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В конце восьмой трехминутки Хантер отправил 202-сантиметрового Устинова в тяжелый нокдаун ударом справа. В том же раунде на лбу Александра образовалось рассечение. В конце девятого раунда после очередного нокдауна рефери зафиксировал досрочную победу американца.

Отметим, что в рамках вечера бокса в Монако другой россиянин – Денис Лебедев (32-2, 23 КО) – одержал победу судейским решением над американцем Майком Уилсоном (19-1, 8 КО).

Видео боя Майкл Хантер – Александр Устинов

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