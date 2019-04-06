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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Экс-сотрудник ГРУ России: у Порошенко сделали упрек в сторону Зеленского

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      Андрей Пальчевский является активным сторонником Зеленского
      Андрей Пальчевский является активным сторонником Зеленского / Коллаж 24 канал

      Доверенное лицо Порошенко Семен Кабакаев утверждает, что Андрей Пальчевский, владелец клиники Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, является бывшим сотрудником ГРУ России и был членом нескольких местных политических партий.

      Сразу после первого тура президентских выборов в Украине, по итогам которого первые две ступеньки заняли шоумен Владимир Зеленский и действующий гарант Петр Порошенко, последний согласился участвовать в дебатах со своим оппонентом перед вторым туром. Впоследствии Зеленский опубликовал видео, в котором принял вызов, правда еще поставил свои условия, одним из которых была сдача анализов на наличие наркотических веществ и алкоголя в организме. Порошенко в свою очередь на это согласился, но предложил пройти совместное обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский". Зато Зеленский ответил отказом касаемо анализов на стадионе, одновременно предложив это сделать в частной клинике Eurolab.

      Читайте также: Зеленский предложил Порошенко сдать анализы в Eurolab: основатель клиники его друг

      5 апреля как Зеленский, так и Порошенко все же сдали анализы, однако делали это отдельно и в разных местах: шоумен – в Eurolab, а президент – на НСК "Олимпийский". По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. А по Пальчевскому он заметил, что просто его знает. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования. 

      Доверенное лицо Порошенко Семен Кабакаев в эфире радио НВ отметил, что Пальчевский, кроме того, что является сторонником Зеленского, еще в свое время служил в Главном разведывательном управлении России.

      Лаборатория, в которой сдавал анализы господин Зеленский, насколько мне известно, принадлежит поклоннику Зеленского, при том, что он является бывшим сотрудником российского ГРУ и является сторонником Тимошенко. Но это уже политические предпочтения, поэтому не будем трогать,
      – отметил он.

      Также Кабакаев сообщил, что Пальчевский был членом российских политических партий .

      "Вы мне скажите, пожалуйста, почему у ГРУ-шника Пальчевского сдавали анализы, почему у него и почему привлекли другие лаборатории?" – добавил доверенное лицо украинского президента.

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      По сдаче анализов Зеленским возникает еще несколько вопросов. В частности, стало известно, что кровь у него принимал бывший участник кулинарного шоу "Мастер шеф" и актер массовки в сериале "Сваты" , который является детищем "Квартала 95", Владислав Кирякулов. Кроме того, демонстрируя результаты анализов в сети, шоумен сконфузился – сначала он показал заключение, в котором указано, что материал у него взяли 2 апреля. Однако через некоторое время сменил фотографию. В клинике Eurolab этот казус объяснили тем, что их сотрудница якобы "по ошибке вместо "5" нажала "2".

      Что еще известно об Андрее Пальчевском?Он окончил Военный институт иностранных языков в Москве. Среди предприятий, основанных в Украине – "Пищевая ароматика", Eurolab, "Центр лабораторных исследований", "Сити Инвест Сервис", "Новая авиация Украины". С 2009 по 2010 год – директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Евролаб". Работал телеведущим на телеканале "Интер" и на "Первом национальном". С 2017 года работал ведущим на телеканале" Прямой ". Однако в перечне сотрудников последнего вещателя его имя я пока не указано. Также известно, что имеет украинское и российское гражданство. при президентстве Януковича был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиуллина. Сегодня активно поддерживает Владимира Зеленского, в частности во время выступлений на телеканале "Наш", принадлежащему экс "регионалу" Евгению Мураеву, и "112", которым владеет кум Путина Виктор Медведчук.

      Как Порошенко и Зеленский сдавали анализы: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Президент Украины
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