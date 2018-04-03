Экс-сотрудник NASA показал удивительные снимки городов, сделанные со спутника
Бывший специалист космического агентства США NASA Роберт Симмон опубликовал снимки, сделанные со спутника. Фото демонстрируют, как выглядят известные города с высоты 450 километров.
Фотографии сделаны под углом, что ярко показывает масштаб небоскребов в сравнении с маленькими домами, сообщает The Daily Mail.
По словам экс-сотрудника NASA Роберта Симмона, невероятные кадры зафиксировали с помощью спутника SkySat, который использует компания Planet Lab. Благодаря космическому аппарату фирма предоставляет картографические, архивные и аналитические услуги. Сам спутник за неделю способен собирать данные с более 400 тысяч квадратных миль.
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В фотоподборке Роберт Симмон показал остров Перл-Катар, который простирается в Персидском заливе, американский город Хьюстон, южноафриканское город Кейптаун, населенные пункты в Саудовской Аравии, Испании и Японии. Кроме того, с высоты полета виден остров Бора-Бора и горы. Невероятно, но на снимках можно разглядеть мелкие дома, улочки и величественные небоскребы. Наряду с этим виднеются красивые необитаемые места.
Шанхайский район Пудун
Саудовская Аравия
Промышленный город Бильбао, Испания
Остров в Катаре
Город Хьюстон, что в американском штате Техас
Кейптаун, Южная Африка
Горы между Аргентиной и Чили
Вулкан Ключевская Сопка в России