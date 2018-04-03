Экс-сотрудник NASA показал удивительные снимки городов, сделанные со спутника

Бывший специалист космического агентства США NASA Роберт Симмон опубликовал снимки, сделанные со спутника. Фото демонстрируют, как выглядят известные города с высоты 450 километров.

Фотографии сделаны под углом, что ярко показывает масштаб небоскребов в сравнении с маленькими домами, сообщает The Daily Mail.

По словам экс-сотрудника NASA Роберта Симмона, невероятные кадры зафиксировали с помощью спутника SkySat, который использует компания Planet Lab. Благодаря космическому аппарату фирма предоставляет картографические, архивные и аналитические услуги. Сам спутник за неделю способен собирать данные с более 400 тысяч квадратных миль.

Читайте также: Ученые NASA смоделировали процесс таяния снежинки: увлекательное видео

В фотоподборке Роберт Симмон показал остров Перл-Катар, который простирается в Персидском заливе, американский город Хьюстон, южноафриканское город Кейптаун, населенные пункты в Саудовской Аравии, Испании и Японии. Кроме того, с высоты полета виден остров Бора-Бора и горы. Невероятно, но на снимках можно разглядеть мелкие дома, улочки и величественные небоскребы. Наряду с этим виднеются красивые необитаемые места.



Шанхайский район Пудун

Саудовская Аравия

Промышленный город Бильбао, Испания



Остров в Катаре



Город Хьюстон, что в американском штате Техас



Кейптаун, Южная Африка



Горы между Аргентиной и Чили