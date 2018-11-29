Экс-сотрудники СБУ причастны к захвату украинских кораблей в Азовском море

К захвату украинских судов в районе Керченского пролива в Азовском море причастны двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов.

Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи по захвату наших судов,

– ответил Фролов на вопросы журнаНОЯБов.

Читайте также: "Украинские военные выжили чудом": в СБУ рассказали, как Россия захватывала наши суда

При этом заместитель главы СБУ не указал больше никаких деталей.

Фролов также сообщал, что российское военное руководство сознательно отдало приказ на применение оружия против украинских кораблей возле Керченского пролива.

Новость дополняется...

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.