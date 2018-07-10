Экс-советник министра молодежи и спорта Украины собирает средства для оплаты штрафа Вукоевича

Ярослав Кучер в посте на своей странице в Facebook сообщил об открытии счета для сбора средств, которые будут использованы для оплаты штрафа Вукоевича.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовала экс-футболиста киевского "Динамо" Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).

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На своей странице в Facebook экс-советник министра молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер отметил, что история с FIFA не закончилась.

Считаю, что мы должны в знак благодарности нашим хорватским собратьям оплатить этот штраф за него (Огнена Вукоевича). Маленькая математика: если все, кто вчера ставил на странице ФИФА единичку, скинутся по 3 грн, этого хватит и на штраф, и еще останется на благотворительность,

– написал Кучер.

Он отметил, что отчет о средствах будет публичным и будет выложен на его странице в Facebook.

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"Под собственную ответственность я открываю сбор средств на погашение этого позорного штрафа и вкладываю в фонд первую 1000 грн, а дальше с помощью контактов в FC "Динамо Киев" мы передаем эти средства по назначению", – добавил экс-советник министра молодежи и спорта.