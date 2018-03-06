Экс-советник Трампа не будет свидетельствовать о вмешательстве России в выборы США

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Сэм Нанберг отказался давать показания по делу о возможном российском вмешательстве в американские выборы.

Об этом он заявил в понедельник, 5 марта, в интервью телеканалу MSNBC.

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Он аргументировал это тем, что не хочет тратить десятки часов на просмотр электронной переписки с экс-советниками Дональда Трампа Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном.

Сэм Нанберг отметил, что вызов, который сделал спецпрорурор Роберт Мюллер, "абсолютно бессмысленен". Он отвергает подозрения о заговоре американского президента и России. Он также добавил, что будет очень весело, если Мюллер арестует его.

Известно, что спецпрокурор США запросил в Трампа и советников переписки и документы с 2015 года.

К слову, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в выборы страны, обвинил одного из адвокатов Алекса ван дер Цваана, который свидетельствовал по делу, в даче ложных показаний его следователям.