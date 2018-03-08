Экс-супруг Бритни Спирс обратился к звезде с возмутительной просьбой: детали

Бывший муж Бритни Спирс решил пересмотреть размер алиментов, которые ежемесячно выплачивает звезда.

Об этом сообщает издание Viva.

Как известно, поп-дива Бритни Спирс после нервного срыва, который случился в 2007 году, потеряла право на опеку. В судебном порядке экс-супруг звезды – певец и танцор Кевин Федерлайн – забрал двоих сыновей Шона и Джейдена. Кроме этого, согласно судебному решению, певица должна ежемесячно выплачивать алименты экс-супругу.

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Недавно Кевин Федерлайн обратился к знаменитости с требованием увеличить выплаты на 20 тысяч долларов. Поскольку Бритни Спирс теперь на уровне с экс-супругом воспитывает сыновей и часто забирает их к себе, такое заявление очень возмутило певицу.

Требования Кевина очень разозлили ее, потому что она и так платит за все,

– рассказали инсайдеры.

В то же время, по словам друга семьи Спирс, Кевин Федерлайн понимает, что певица восстановила здоровье исключительно благодаря детям. В СМИ предполагают, что это и могло стать причиной увеличения алиментов. Однако сейчас Бритни Спирс не комментирует возмутительную ситуацию.



Бритни Спирс с сыновьями