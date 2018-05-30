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Экс-супруг Дженнифер Энистон провел горячий отдых с 28-летней актрисой: фото

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Джастин Теру с новой девушкой
Джастин Теру с новой девушкой / dailymail.co.uk

Известный ловелас – голливудский актер и режиссер Джастин Теру – не теряет времени на тоску по браку с очаровательной Дженнифер Энистон. Мужчина провел сказочный отдых с 28-летней актрисой Лаурой Гариер.

Как известно, Джастин Теру не горюет по утраченным отношениям с голливудской звездой. Знаменитого режиссера каждый раз видят с новой пассией, значительно младше него. Так, Джастин Теру начал отношения со стилистом Хлоей Хартштейн. Впоследствии в СМИ поговаривали, что актер закрутил роман с 25-летней художницей из Нью-Йорка Петрой Коллинз. После этого он совершил романтическую прогулку с актрисой Обри Плаза.

Теперь же знаменитый ловелас наслаждается обществом 28-летней Лауры Гариер. Джастин Теру не стремился засветить новую пассию в СМИ, однако папарацци подловили голливудскую пару на отдыхе в Южной Франции. Для романтического уик-энда экс-супруг Дженифер Энистон выбрал роскошный отель Cap-Eden-Roc.


Отель в Южной Франции

Роскошный отдых пара совместила с посещением светского мероприятия. Оба актера пришли на модный показ бренда Louis Vuitton. При этом Джастин Теру и Лаура Гариер делали вид, что не имеют романтических отношений, наслаждаясь общением с другими участниками мероприятия.

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Однако на отдыхе актеры не скрывали своего восторга друг от друга. Джастин Теру в пляжных шортах голубого цвета демонстрировал перед новой избранницей рельефный торс. А Лаура Гариер красовалась перед режиссером в красном закрытом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.


Джастин Теру с новой девушкой

Ни поцелуев, ни нежных объятий папарацци не дождались. Однако Джастин Теру героически демонстрировал свою силу, преодолевая канатный путь, который обустроили на территории отеля.


Джастин Теру на отдыхе во Франции


Экс-супруг Дженнифер Энистон – Джастин Теру


Джастин Теру


Джастин Теру показал свои акробатические умения

Напомним, в середине февраля 2018 года Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе. В СМИ поговаривали, что в 2015 году пара официально не поженилась, однако сами актеры не прокомментировали это. Пользователи сети пророчили возможное воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом. До сих пор Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально не аннулировали брак.

Теги: LifeStyle Новости Франции отдых Звездные романы
Источник: 24 Канал
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