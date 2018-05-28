Экс-супруг Памелы Андерсон в третий раз женился: эпатажное фото с церемонии

Экс-супруг Памелы Андерсон и Хизер Локлир – Томми Ли – в третий раз женился. Барабанщик рок-группы Mötley Crüe создал семью с Бриттани Фурлан, которая моложе его.

Фото с необычной церемонии появились на Иnstagram странице невесты. 55-летний музыкант решил отказаться от привычного элегантного костюма, предпочтя гостиничный халат белого цвета. Такую инициативу радостно поддержала 31-летняя невеста Бриттани Фурлан, которая также надела хотя и светлый, но совсем не свадебный наряд.

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Кроме этого, девушка не захотела иметь ни фату, ни прически. Она в обычных гостиничных тапочках и расплетенными волосами вышла к импровизированному алтарю, украшенному цветами и зеленью.

Допис, поширений brittanyfurlan (@brittanyfurlan) 27 Тра 2018 р. о 7:28 PDT

Стоит отметить, что место для бракосочетания Томми Ли и Бриттани Фурлан выбрали необычное. Брак пара заключила во дворе одного из отелей в Беверли-Хиллс, в Лос-Анджелесе. Перед церемонией счастливые молодожёны сфотографировались на лестнице комплекса.

Допис, поширений brittanyfurlan (@brittanyfurlan) 25 Тра 2018 р. о 2:23 PDT

Отметим, Памела Андерсон считает, что новая избранница Томми Ли намеренно побуждает его употреблять алкоголь, чтобы удержать возле себя. Поэтому недавно рок-музыкант поссорился с сыном экс-модели – Брэндоном, который не удержался и ударил звездного отца. Томми Ли подал заявление на сына в полицию.

Сам музыкант в одном из интервью признался, что употребляет алкогольные напитки больше, чем раньше. Однако заявления его экс-возлюбленной Памелы Андерсон и их сына Брэндона – всего лишь намерения звезды восстановить отношения с рок-музыкантом.