Экс-супруга нардепа Чекита призвала Кернеса и Труханова не брать экс-супруга в список партии

Она считает своим долгом предупредить Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса о недопустимости выдвижения Геннадия Чекиты на предстоящих выборах в парламент от партии "Доверяй делам".

Мать детей Геннадия Чекиты – Елена Молодцова – обратилась с письмом к Геннадию Труханову и Геннадию Кернесу – сопредседателей партии "Доверяй делам".

Молодцова уже не первый год судится с нардепом и признанным мультимиллионером Чекитой за алименты на детей. Об этом пишет издание "Гордон".

Она считает своим долгом предупредить Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса о недопустимости выдвижения Геннадия Чекита на предстоящих выборах в парламент от партии "Доверяй делам".

В 2014 году Геннадий Чекита прошел в Верховную Раду от партии тогда еще президента Петра Порошенко. Все это время признанный мультимиллионер входил в правящее большинство и голосовал за основные вопросы, которые проводились БПП в парламенте. После проигрыша Петром Порошенко выборов в апреле 2019 года, Геннадий Чекита решил сменить партийную окраску. Что и побудило Елену Молодцову обратиться с письмом к Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову.

"Узнала о намерении своего бывшего мужа Чекиты Геннадия Леонидовича баллотироваться в Верховную Раду Украины по списку партии "Доверяй делам", и настоятельно рекомендую отказаться от любого сотрудничества с этим человеком. Уверена, что своими качествами этот человек только повредит любом объединению", – написала она.

Елена Молодцова, которая уже более двух лет судится с Чекитой за алименты на детей, считает, что нынешний народный депутат, вместо выплат, пытается лишить ее семью квартиры, и, имея еще внебрачных детей, странно делит их по сумме выплат на них.