11:15
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Экс-супруга нардепа Чекита призвала Кернеса и Труханова не брать экс-супруга в список партии

      68 Читати новину українською
      Экс-супруга нардепа Чекита призвала Кернеса и Труханова не брать экс-супруга в список партии
      Экс-супруга нардепа Чекита призвала Кернеса и Труханова не брать экс-супруга в список партии

      Она считает своим долгом предупредить Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса о недопустимости выдвижения Геннадия Чекиты на предстоящих выборах в парламент от партии "Доверяй делам".

      Мать детей Геннадия Чекиты – Елена Молодцова – обратилась с письмом к Геннадию Труханову и Геннадию Кернесу – сопредседателей партии "Доверяй делам".

      Молодцова уже не первый год судится с нардепом и признанным мультимиллионером Чекитой за алименты на детей. Об этом пишет издание "Гордон".

      Она считает своим долгом предупредить Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса о недопустимости выдвижения Геннадия Чекита на предстоящих выборах в парламент от партии "Доверяй делам".

      В 2014 году Геннадий Чекита прошел в Верховную Раду от партии тогда еще президента Петра Порошенко. Все это время признанный мультимиллионер входил в правящее большинство и голосовал за основные вопросы, которые проводились БПП в парламенте. После проигрыша Петром Порошенко выборов в апреле 2019 года, Геннадий Чекита решил сменить партийную окраску. Что и побудило Елену Молодцову обратиться с письмом к Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову.

      "Узнала о намерении своего бывшего мужа Чекиты Геннадия Леонидовича баллотироваться в Верховную Раду Украины по списку партии "Доверяй делам", и настоятельно рекомендую отказаться от любого сотрудничества с этим человеком. Уверена, что своими качествами этот человек только повредит любом объединению", – написала она.

      Елена Молодцова, которая уже более двух лет судится с Чекитой за алименты на детей, считает, что нынешний народный депутат, вместо выплат, пытается лишить ее семью квартиры, и, имея еще внебрачных детей, странно делит их по сумме выплат на них.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 7 июня: в Украине будет жарко, однако будут лить дожди
      сегодня
      794
      Теги: Новости Украины Новости политики Геннадий Труханов Геннадий Кернес Чекита Геннадий Леонидович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 353
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сегодня , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1028
      Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      сегодня , 00:59 Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      Анна Калюжна 233
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2602
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      213
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук