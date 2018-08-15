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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Экс-нардеп Мирошниченко попал в ДТП

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Игорь Мирошниченко
Игорь Мирошниченко / firtka.if.ua

В Киеве на проспекте Победы в аварию попал бывший народный депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

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Столкнулись два автомобиля – Honda и BMW Игоря Мирошниченко. По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

В информации отмечается, что авария произошла около 22:00 напротив Центрального ЗАГСа столицы.

Водитель "Хонды" заявил, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 километров в час и утверждает, что впереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо, и его автомобиль задело, он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший народный депутат Мирошниченко.

Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло,
– заявил водитель "Хонды" Азир Рамазанов.

Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 километров в час

"Я услышал сзади звук, похожий на звук байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на бешеной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", – сказал экс-нардеп.а.

Теги: Новости Украины Новости Киева Игорь Мирошниченко Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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