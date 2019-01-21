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      Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер снялся в клипе французского певца: видео

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      Арсен Венгер в клипе Патрика Фьори
      Арсен Венгер в клипе Патрика Фьори / Кадр из видео

      Француз Арсен Венгер 22 года проработал главным тренером лондонского "Арсенала". После увольнения летом 2018 года, он больше не тренирует. Зато свободное время Венгер проводит с пользой.

      Во время Чемпионата мира 2018 года он выступил в роли эксперта. В конце 2018 года – снялся в клипе французского исполнителя Патрика Фьори. Последний известен своим участием в постановке "Notre-Dame de Paris", где он сыграл роль капитана стрелков Феба де Шатопера и исполнил песню "Belle" с Даниэлем Лавуа и Гару. Также Патрик Фьори представлял Францию на Евровидении в 1993 году с песней "Mama Corsica". Там он занял четвертое место.

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      В новом клипе исполнителя на песню "Les gens qu'on aime" (Люди, которых мы любим) Арсен Венгер сыграл роль одного из его друзей, с которым они встречаются в городе и тепло здороваются.

      Видеоклип Patrick Fiori - Les gens qu'on aime (момент с Венгером – с 2:06 минуты)

       

      Теги: Спорт Музыка Футбол Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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