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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Экс-тренер "Арсенала-Киев" будет судиться с руководством клуба

46 Читати новину українською
Сергей Литовченко
Сергей Литовченко

В киевском "Арсенале" сложилась непростая ситуация со сменой главного тренера.

Об этом сообщает  SportArena со ссылкой на собственные источники.

Сергей Литовченко, который привел киевский Арсенал к победе в Первой лиге в сезоне 2017/18, готов обратиться к руководству "канониров" из-за назначения Фабрицио Раванелли на должность главного тренера.

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Оказывается, руководство "канониров" де-юре не увольняло с должности рулевого "Арсенала" Сергея Литовченко. С другой стороны, он не вошел в тренерский штаб Фабрицио Раванелли, который официально подписал контракт с клубом в конце июня.

После назначения итальянца коучем "канониров" Литовченко заверил, что остается главным тренером "Арсенал-Киев". 39-летний украинский специалист уже заручился поддержкой известного спортивного юриста и готов отстаивать свои интересы в суде.

Также известно, что до старта нового сезона ряды "канониров" могут покинуть до 15-ти игроков.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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