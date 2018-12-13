Экс-тренер "Динамо": Шевченко еще до конца не раскрылся, потому что работает в сборной

Бывший помощник Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины испанец Рауль Рианчо сравнил двух тренеров.

Испанец считает, что сегодня Сергей Ребров сумел себя больше реализовать, чем наставник сборной Украины.

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"У Реброва тренерский потенциал раскрылся больше, потому что у него было больше возможностей тренировать команду. А Шевченко еще до конца не раскрылся как тренер только потому, что он работает в сборной. Возможно, в будущем он возглавит какую-то команду и там сможет себя показать" – сказал Рианчо.

В то же время испанец заявил, что ушел из сборной из-за отсутствия адреналина. Но это только одна из причин. Другую испанец обещал назвать уже в следующем интервью.

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