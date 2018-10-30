Экс-тренер российского "Спартака" отказался возглавить "Реал"

"Реал", который уволил с должности главного тренера Хулена Лопетеги, продолжает поиски нового наставника. Сейчас клубом временно руководит Сантьяго Солари.

Знаменитый голландский футболист Микаэль Лаудруп отказался возглавить "Реал" – 54-летний датчанин был одним из приоритетов для президента мадридцев Флорентино Переса.

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По информации AS, "сливочные" обратились к специалисту после того, как не смогли договориться с итальянцем Антонио Конте. Впрочем, Лаудруп ответил отказом, назвав ситуацию в Реале разрушительной.

Микаэль Лаудруп выступал за "Реал" с 1994-го по 1996 год, играя на позиции полузащитника.

Напомним, что "Реал" на своем официальном сайте сообщил об увольнении тренера Хулена Лопетеги. Временным наставником назначен руководитель молодежной команды Сантьяго Солар.

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