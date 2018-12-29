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      Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб из чемпионата Латвии

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      Александр Головко может возглавить ФК "Рига"
      Александр Головко может возглавить ФК "Рига"

      Экс-наставник молодежной сборной Украины Александр Головко является одним из претендентов на тренерское кресло латвийской "Риги".

      Латвийский клуб ищет потенциальную замену Виктору Скрипнику, ведь есть вероятность того, что он вскоре покинет команду. Однако, сообщается, что "Рига" пока решила не делать официальное предложение Головко, очевидно, надеясь, что Скрипник останется у руля команды, пишет Dynamomania.

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      Скрипник возглавил латвийский клуб в июле этого года, а через несколько месяцев одержал с командой победы в двух главных футбольных турнирах страны. Украинец победил с "Ригой" в Кубке Латвии и выиграл национальный чемпионат.

      Александр Головко возглавлял сборную Украины U-21, с которой был недавно уволен. Он не выполнил поставленной перед ним задачи – не вывел молодежную сборную Украины на Евро-2019, так как под его руководством "сине-желтые" заняли 3 место в отборе.

      Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник может возглавить один из российских клубов.

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      Теги: Спорт Футбол Латвия
      Источник: 24 Канал
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