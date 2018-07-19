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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Экс-тренер Усика прокомментировал свое неожиданное освобождение

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Сергей Ватаманюк
Сергей Ватаманюк / Фото из открытых источников

Бывший тренер Александра Усика Сергей Ватаманюк заявил, что решение экс-подопечного его неприятно удивило.

Об этом сообщает Sport.ua.

"Я с Александром с самого начала его профессиональной карьеры, и был рядом с ним пять лет. Я не хочу вникать в подробности, но мне приходилось заниматься не только его тренировочным процессом. На меня были возложены обязанности и ряд функций, которые необходимо было выполнять", – рассказал Ватаманюк.

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Он отметил, что сначала занимался только физической функциональной подготовкой Усика. При этом, по словам тренера, если проследить карьеру боксера, то к его физическому или функциональному состоянию замечаний никогда не было.

Даже когда Али Башир был его главным тренером, большую часть работы он выполнял именно со мной. Были времена, когда на тренировочные сборы мы ездили только вдвоем. Единственный поединок, в котором я не участвовал ни в тренировочном процессе и не находился в его углу во время поединка, был его второй бой в Америке, 
– рассказал экс-тренер боксера.

Ватаманюк вспомнил, что главным тренером Усик предложил ему стать перед началом Суперсерии.

"В двух поединках, в которых я был его главным тренером, он одержал победы: в первом защитив свой пояс чемпиона мира по версии WBO, а во втором, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC. Это позволило ему выйти в финал Суперсерии", – добавил он.

Напомним, финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Теги: Бокс Александр Усик Новости спорта
Источник: 24 Канал
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