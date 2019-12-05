Экс-вице-премьер России рассказал, что Путин готовит для Украины на Нормандский саммит

Экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что Владимиру Путину с самого начала Донбасс был не нужен, а войну там начали лишь для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от аннексии Крыма. Поэтому и на встрече в нормандском формате оба вопроса должны рассматриваться пакетом, так как по одиночке Путин их просто отбросит.

Если Владимир Зеленский попробует в Париже отдельно вынести вопрос Донбасса, то Путин просто опять отгородится утверждениями о "нас там нет", – объяснил Кох в эфире проекта "Право на власть".

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"Он просто снова скажет, что России там нет, поэтому и говорить не о чем. Финансовую помощь (боевикам – 24 канал) он и дальше будет предоставлять, потому что, мол, вы же не помогаете своим гражданам, а я не могу смотреть на страдания наших братьев. Против этого ничего нельзя сказать, разговор не будет конструктивным", – убежден бывший замглавы российского правительства.

Поэтому, уверяет он, все попытки Зеленского добиться личной встречи с Путиным, обсуждая Донбасс отдельно от Крыма, ни к чему не приведут и будут пустой тратой времени.

Он убежден, что весь донбасский сюжет не имеет никакого самостоятельного значения. Мол, Путин придумал этот проект лишь для того, чтобы торговаться им в обмен на признание Крыма "российским".

Это очень стандартный прием для советской внешней политики. Напомню, что Карибский кризис тоже возник по тому же сценарию. Тогда американские ракеты стояли в Турции, что вызвало дискомфорт у советской власти. Тогда СССР поставили свои ракеты на Кубе и договорились о двусторонней ликвидации,

– рассказал Альфред Кох.

Что известно о встрече в нормандском формате: