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      Экс-вице-премьер России рассказал, что Путин готовит для Украины на Нормандский саммит

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      Кох: Путин начал войну на Донбассе только для размена территории на Донбасс / bbc.com

      Экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что Владимиру Путину с самого начала Донбасс был не нужен, а войну там начали лишь для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от аннексии Крыма. Поэтому и на встрече в нормандском формате оба вопроса должны рассматриваться пакетом, так как по одиночке Путин их просто отбросит.

      Если Владимир Зеленский попробует в Париже отдельно вынести вопрос Донбасса, то Путин просто опять отгородится утверждениями о "нас там нет", – объяснил Кох в эфире проекта "Право на власть".

      Важно! План Б: что будет делать Украина, если не договорится с Путиным

      "Он просто снова скажет, что России там нет, поэтому и говорить не о чем. Финансовую помощь (боевикам – 24 канал) он и дальше будет предоставлять, потому что, мол, вы же не помогаете своим гражданам, а я не могу смотреть на страдания наших братьев. Против этого ничего нельзя сказать, разговор не будет конструктивным", – убежден бывший замглавы российского правительства.

      Поэтому, уверяет он, все попытки Зеленского добиться личной встречи с Путиным, обсуждая Донбасс отдельно от Крыма, ни к чему не приведут и будут пустой тратой времени.

      Он убежден, что весь донбасский сюжет не имеет никакого самостоятельного значения. Мол, Путин придумал этот проект лишь для того, чтобы торговаться им в обмен на признание Крыма "российским".

      Это очень стандартный прием для советской внешней политики. Напомню, что Карибский кризис тоже возник по тому же сценарию. Тогда американские ракеты стояли в Турции, что вызвало дискомфорт у советской власти. Тогда СССР поставили свои ракеты на Кубе и договорились о двусторонней ликвидации,
      – рассказал Альфред Кох.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма
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