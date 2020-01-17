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      Экс-владельцы "Приватбанка" подали 285 новых исков из-за национализации

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      Экс-владельцы "Приватбанка" подали 285 новых исков из-за национализации / Getty Images

      Бывшие владельцы "Приватбанка" в течение декабря – января подали 285 новых судебных исков, которыми пытаются отменить национализацию банка.

      Из этого количества 45 новых судебных исков подали бывшие главные менеджеры "Приватбанка", которые также владели акциями финансового учреждения, сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на юристов банка.

      Читайте также: "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 миллионов долларов

      Среди истцов – Александр Дубилет, Олег Гороховский, Тимур Новиков и другие. У каждого из них было до 2,7% акций "Приватбанка".

      Бывшие владельцы также оспаривают процедуру, в рамках которой их вклады в банке перевели в акции (процедура bail-in) и затем передали государству.

      Из упомянутого выше количества 220 новых судебных исков подали в суд компании, связанные с бывшими владельцами банка. В суде они оспаривают реструктуризации кредитов на общую сумму около 127 миллиардов гривен. Эти кредиты "Приватбанк" выдал в рамках реструктуризации кредитов предыдущих заемщиков. По ним новые заемщики предоставили менее качественный залог.

      Как и почему Украина национализировала "Приватбанк"

      • 18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы наибольшего количества акций банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сами обратился к правительству с предложением национализировать финучреждение.
      • Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более чем 155 миллиардов гривен.
      • Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.
      • В декабре 2019 года Кабмин подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Таким образом власти пытаются защитить "Приватбанк" от посягательств на него экс-владельцами.
      • В планах правительства также – взыскать с Коломойского и Боголюбова расходы на национализацию.

      К теме: Что будет с экономикой, если суды отменят национализацию "Приватбанка"

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Приватбанк Банки Деньги
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