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Экс-владелец "Магеллана" Юркевич дважды обобрал простых украинцев, – СМИ

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ТЦ "Магелан"
ТЦ "Магелан" / propertytimes.com.ua

Бизнесмен Анатолий Юркевич, экс-владелец торговых центров "Магеллан" в Харькове и Киеве, дважды обобрал простых украинцев .

Это утверждают "Подробности", анализируя его деловую биографию, передают "Украинские новости". 

"Сбербанк, несмотря на его наименование и происхождение, кредитует своих клиентов деньгами, которые внесли на депозиты простые украинцы. Это значит, что российский бизнесмен Юркевич уже во второй раз – после банкротства Укрпрофбанка – пытается ограбить простых украинцев, не возвращая Сберу кредиты, хотя активно выводит деньги в теплые офшорные юрисдикции", – пишут журналисты, разбирая скандал вокруг киевского "Магеллана".

Как известно, Юркевич и его структура "Край Проперти", подконтрольная панамскому офшору Krai Corporation, набрали в украинском Сбербанке кредитов на общую сумму около 68 млн долларов. Киевский ТЦ "Магеллан" был предоставлен в залог - как обеспечение возвратности кредита. Но когда стало очевидно, что Юркевич не намерен возвращать кредиты, Сбербанк реализовал свое право на получение залога. С декабря минувшего года Юркевич и его структуры развязали юридическую войну против Сбербанка, а недавно обвинили его в рейдерском захвате киевского ТЦ "Магеллан".

"Российский бизнесмен закредитован в российских и международных банках: польский Pekao Bank, французский банк "Креди Агриколь", UniCredit Bank Austria AG (Австрия) и АО "Райффайзенбанк" (РФ). Там Юркевич урегулировал проблемные долги на десятки миллионов долларов в процессе переговоров и реструктуризаций. В Украине он решил просто не возвращать банкам кредиты и даже публично этим хвастался", – пишут журналисты.

Юркевич набрал в украинских банках десятки миллионов долларов кредитов: ВТБ, Сбербанк, Укрэксимбанк, Кредитпромбанк. Ни одному из финучреждений деньги Юркевич так и не вернул, а затеял длинные судебные тяжбы.

"Многие банки отказываются от финансирования крупных проектов. К сожалению, в Украине сформировалась практика невозврата кредитов. Крупные заемщики ищут всевозможные способы – судебные, несудебные, через банкротство сделать так, чтобы кредит не вернуть. Активы, которые выступают обеспечением по кредиту, часто со стороны заемщика включаются в судебные процессы. Процедура либо затягивается на долгое время, либо просто принимаются неправосудные решения о непризнании кредитного договора. Это лишает банк возможности забрать и продать объект", – пояснил произошедшее вокруг ТЦ "Магеллан" и последствия Сергей Мамедов, председатель правления банка "Глобус".

Теги: Новости Киева Банки
Источник: 24 Канал
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