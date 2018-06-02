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Экс-влюбленных Беллу Хадид и The Weeknd поймали на свидании в Париже: фото

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Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd / Фото из открытых источников

Американская супермодель и канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) все чаще подогревают слухи в СМИ о том, что они снова вместе. Экс-влюбленные в который раз романтично провели время в Париже на днях.

Об этом сообщают в The Daily Mail.

Сначала звезд фанаты поймали за поцелуями на фестивале в Coachella 2018 в Калифорнии, затем во время Каннского кинофестиваля во Франции, теперь пара встретилась в романтическом Париже.

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1 июня они весело гуляли по улицам, The Weeknd обнимал девушку за плечи, после чего они разместились в одном из кафе, где Белла лакомилась белым вином и курила электронную сигарету, в то время как 28-летний исполнитель развлекал ее разговорами и пил красное вино.


Белла Хадид и The Weeknd гуляют по Парижу


Белла Хадид и The Weeknd гуляют по Парижу


Белла Хадид и The Weeknd в одном из кафе Парижа


Белла Хадид и The Weeknd в одном из кафе Парижа


Белла Хадид и The Weeknd в одном из кафе Парижа

Затем пара встала и отправилась вместе в неизвестном направлении.


Белла Хадид и The Weeknd 

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Как известно, Белла была в Париже с рабочим визитом, – модель в статусе посла Dior представила новую линейку косметики.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид встречались около полутора года. Вскоре певец закрутил роман с Селеной Гомес, отношения у которых продолжались почти год, но Селена рассталась с 28-летним исполнителем, вернувшись к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу. По информации СМИ, новоиспеченная пара тоже снова разорвала отношения.

Теги: Звездные романы Мода Музыка Белла Хадид LifeStyle
Источник: 24 Канал
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