Экс-влюбленных Беллу Хадид и The Weeknd поймали на свидании в Париже: фото
Американская супермодель и канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) все чаще подогревают слухи в СМИ о том, что они снова вместе. Экс-влюбленные в который раз романтично провели время в Париже на днях.
Об этом сообщают в The Daily Mail.
Сначала звезд фанаты поймали за поцелуями на фестивале в Coachella 2018 в Калифорнии, затем во время Каннского кинофестиваля во Франции, теперь пара встретилась в романтическом Париже.
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1 июня они весело гуляли по улицам, The Weeknd обнимал девушку за плечи, после чего они разместились в одном из кафе, где Белла лакомилась белым вином и курила электронную сигарету, в то время как 28-летний исполнитель развлекал ее разговорами и пил красное вино.
Белла Хадид и The Weeknd гуляют по Парижу
Белла Хадид и The Weeknd гуляют по Парижу
Белла Хадид и The Weeknd в одном из кафе Парижа
Белла Хадид и The Weeknd в одном из кафе Парижа
Белла Хадид и The Weeknd в одном из кафе Парижа
Затем пара встала и отправилась вместе в неизвестном направлении.
Белла Хадид и The Weeknd
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Как известно, Белла была в Париже с рабочим визитом, – модель в статусе посла Dior представила новую линейку косметики.
Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид встречались около полутора года. Вскоре певец закрутил роман с Селеной Гомес, отношения у которых продолжались почти год, но Селена рассталась с 28-летним исполнителем, вернувшись к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу. По информации СМИ, новоиспеченная пара тоже снова разорвала отношения.
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