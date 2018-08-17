Экс-вокалистка группы NIKITA Анастасия Кумейко примет участие в "Танцах со звездами"

Хоть звездный челлендж уже закончился, об участии в популярном шоу "Танцы со звездами" объявила экс-солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко.

Экс-певица группы и ди-джей с псевдонимом "Нана" тоже присоединилась к знаменитостям на паркете проекта "Танцы со звездами". Об этом Анастасия Кумейко заявила на своей странице в Instagram.

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"Этот день настал! Я – участница нового сезона проекта "Танцы со звездами". И, ура, я могу поделиться этой новостью с вами. Для меня это вызов и я его принимаю. Уверена, что справлюсь на все 100%, ведь у меня для этого есть все: опыт, профессионализм и конечно же главная мотивация – это вы! Потому разбивайте свои копилки, пополняйте счет и готовьтесь к главной битве этой осенью", – написала Анастасия Кумейко.

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination) 17 Сер 2018 р. о 4:20 PDT

К слову, экс-солистка группы "NIKITA" и "А.Р.М.И.Я." начинала свою карьеру как танцовщица. Она была участницей балета "ТОДЕС", а также танцовщицей в "Студии "Квартал 95". Вероятно, звезда поможет одному из 14 участников "Танцы со звездами" побороться за желанную победу, составив ему компанию на паркете.

Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" выйдет на телеканале 1+1 уже 26 августа. В эфире утренней программы назвали имена танцоров, которые станут партнерами звезд. Так, в "Танцах со звездами" примут участие: Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Яна Заяц, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цыбульская.