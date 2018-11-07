Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась полностью обнаженной для глянца: фото 18+

26-летняя бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо, немецкая супермодель Тони Гаррн снялась в откровенном образе для мексиканского глянцевого журнала GQ.

Новые фото Тони опубликовала на своей странице в Instagram.

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В новой фотосессии супермодель позирует в объективе американского фотографа Мэтью Брукса. На снимках Тони Гаррн полностью обнажена, прикрывая грудь руками. Натуральную красоту девушки подчеркивает легкий нюдовый макияж и распущенные волосы.

Позже звезда сообщила о полученной награде от журнала GQ Mexico, отметив, что никогда раньше не думала, что однажды получит нечто подобное в жизни.



Тони Гаррн для GQ Mexico



Тони Гаррн для GQ Mexico

К слову, об отношениях Тони и Леонардо стало известно в мае 2013 года. Однако для Ди Каприо они не были слишком серьезными, так как актер ни разу не появился на красной дорожке с девушкой. В следующем году западные СМИ сообщили об их разрыве.



Леонардо Ди Каприо и Тони Гаррн