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      Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась полностью обнаженной для глянца: фото 18+

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      Тони Гаррн
      Тони Гаррн / GettyImages

      26-летняя бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо, немецкая супермодель Тони Гаррн снялась в откровенном образе для мексиканского глянцевого журнала GQ.

      Новые фото Тони опубликовала на своей странице в Instagram.

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      В новой фотосессии супермодель позирует в объективе американского фотографа Мэтью Брукса. На снимках Тони Гаррн полностью обнажена, прикрывая грудь руками. Натуральную красоту девушки подчеркивает легкий нюдовый макияж и распущенные волосы.

      Позже звезда сообщила о полученной награде от журнала GQ Mexico, отметив, что никогда раньше не думала, что однажды получит нечто подобное в жизни.

      Тоні Гаррн
      Тони Гаррн для GQ Mexico

      Тоні Гаррн
      Тони Гаррн для GQ Mexico

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TONI GARRN (@tonigarrn)

       

      К слову, об отношениях Тони и Леонардо стало известно в мае 2013 года. Однако для Ди Каприо они не были слишком серьезными, так как актер ни разу не появился на красной дорожке с девушкой. В следующем году западные СМИ сообщили об их разрыве.


      Леонардо Ди Каприо и Тони Гаррн

      Теги: LifeStyle Мода Леонардо Ди Каприо
      Источник: 24 канал
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      Новости за 7 ноября
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