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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Экс-возлюбленного Рианны Криса Брауна арестовали

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Крис Браун
Крис Браун / Фото из открытых источников

Бывший парень популярной певицы Рианны, американский певец Крис Браун, был задержан полицией после своего концерта в городе Вест-Палм-Бич, в штате Флорида.

Сотрудники правоохранительных органов подстерегли исполнителя возле концертного зала. Об этом сообщает издание TMZ.

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Известно, что артиста задержали по ордеру из соседнего округа, однако точная причина пока неизвестна.

Отметим, что Крис Браун неоднократно имел проблемы с законом. В 2009 году певец избил певицу Рианну, после чего Криса арестовали и приговорили к пяти годам условно.

В 2016 году Крис Браун оказался под следствием из-за обвинения в нанесении побоев на частной вечеринке Лизьен Гутьеррес.

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В мае женщина, имя которой не раскрывалось, подала на Брауна в суд. По ее словам, на вечеринке исполнителя, который предлагал гостям кокаин и марихуану, ее изнасиловали.

Она заявила, что "какая-то подруга Брауна силой заставила ее сделать минет приятелю музыканта и села ей на лицо, после чего мужчина дважды изнасиловал жертву", пишет "ТСН".

Теги: LifeStyle Музыка Криминальные новости Полиция Новости США Рианна
Источник: 24 Канал
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