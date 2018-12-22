Экс-вратарь "Стали" и "Кривбасса" трагически погиб в возрасте 30 лет

Вечером 21 декабря трагически ушел из жизни украинский вратарь Александр Давыдов.

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола в городе Днепр.

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Причины смерти не разглашаются. Александру Давыдову было 30 лет. Прощание с игроком состоится 22 декабря в Днепре.

Давыдов уже завершил профессиональную карьеру. Выступал за такие клубы, как "Кривбасс", "Днепр-75", "Авио" (Днепр), "Олимпик" (Петриковка), "Скорук" (Томаковка), "Скиф" (Днепр), а также Каменская "Сталь", которую покинул в 2013 году. Совет "Стали" после ухода Давыдова присвоил ему звание "Почетного члена клуба".

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