Экс-вратарь "Стали" и "Кривбасса" трагически погиб в возрасте 30 лет
Вечером 21 декабря трагически ушел из жизни украинский вратарь Александр Давыдов.
Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола в городе Днепр.
Читайте также: В России футболисты избили и ограбили женщину
Причины смерти не разглашаются. Александру Давыдову было 30 лет. Прощание с игроком состоится 22 декабря в Днепре.
Давыдов уже завершил профессиональную карьеру. Выступал за такие клубы, как "Кривбасс", "Днепр-75", "Авио" (Днепр), "Олимпик" (Петриковка), "Скорук" (Томаковка), "Скиф" (Днепр), а также Каменская "Сталь", которую покинул в 2013 году. Совет "Стали" после ухода Давыдова присвоил ему звание "Почетного члена клуба".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Пранкеры пытались спровоцировать митрополита Епифания в телефонном разговоре: известны деталисегодня , 14:25
-
Скидки на видеоигры: в PlayStation Store и Xbox Store устроили сумасшедшую новогоднюю распродажусегодня , 14:06
-
В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшиесегодня , 13:51
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
Ультрас "Карпат" и "Динамо" сыграли в сверхрезультативную ничью12 апреля 2014 , 14:51
"Монако" может установить удивительный рекорд, если выбьет россиян9 декабря 2014 , 16:16