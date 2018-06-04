Экс-заместитель генпрокурора через суд хочет восстановиться в должности

В понедельник, 4 мая, в Окружном административном суде города Киева состоялось судебное заседание по иску экс-заместителя Генерального прокурора Николая Голомши к Генеральной прокуратуре Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

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В сообщении указано, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Генерального прокурора Украины о его увольнении с должности первого заместителя в связи с принятием Закона Украины "Об очистке власти". Также истец просит суд восстановить его в должности.

"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение о продолжении дальнейшего рассмотрения дела в порядке упрощенного производства без извещения сторон по имеющимся доказательствам, которые есть в материалах дела", – говорится в заявлении.