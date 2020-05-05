Прокурором Киева стал Роман Говда – экс-заместитель Шокина

Исполняющим обязанности прокурора Киева назначили экс-заместителя Шокина Романа Говду. Соответствующий приказ подписала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. В декабре 2019 года его уволили с этой должности.

Венедиктова назначила исполняющим обязанности прокурора Киева заместителя Шокина – Романа Говду, сообщил в телеграме глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, в период Революции Достоинства Говда возглавлял отдел тогда еще Генпрокуратуры. Именно этот департамент давал согласие на все негласные следственные розыскные действия, которые проводили оперативники центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко.



Венедиктова подписала приказ о назначении Говды прокурором Киева / Телеграм Шабунина

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