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      Прокурором Киева стал Роман Говда – экс-заместитель Шокина

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      Роман Говда снова прокурор Киева: Венедиктова подписала приказ
      Экс-заместитель Шокина Роман Говда снова стал прокурором Киева / glavcom.ua

      Исполняющим обязанности прокурора Киева назначили экс-заместителя Шокина Романа Говду. Соответствующий приказ подписала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. В декабре 2019 года его уволили с этой должности.

      Венедиктова назначила исполняющим обязанности прокурора Киева заместителя Шокина – Романа Говду, сообщил в телеграме глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      По его словам, в период Революции Достоинства Говда возглавлял отдел тогда еще Генпрокуратуры. Именно этот департамент давал согласие на все негласные следственные розыскные действия, которые проводили оперативники центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко.

      призначення прокурора києва
      Венедиктова подписала приказ о назначении Говды прокурором Киева / Телеграм Шабунина

      Что известно о Романе Говде

      • В 2015 году МВД назначило его прокурором Одесской области. На этой должности Говда закрыл уголовное производство по строительству в Одесской области самого дорогого тогда детсада в Украине.
      • В том же 2015 году его назначили заместителем генпрокурора Виктора Шокина.
      • В 2016 году новый генпрокурор Юрий Луценко назначил Говду прокурором Киева. На этом посту он тоже отличился, закрыв дело "мажора" Станислава Толстошеева.
      • Из прокуратуры Киева Говда уволился в декабре 2019 года.

       

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Виктор Шокин Ирина Венедиктова Новости Киева Офис генпрокурора Новости Украины Новости политики
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