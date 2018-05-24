Экс-жена Ченнинга Татума станцевала зажигательный батл с Дженнифер Лопес: видео

В США стартовало популярное шоу World of Dance. Судьи проекта показали свои танцевальную сноровку. В частности, Дженнифер Лопес и Дженна Дьюенн-Татум сошлись в горячем батле.

Как известно, в США является очень популярным шоу по поиску талантливых танцоров – World of Dance. Творческие коллективы со всей страны приезжают на кастинги в надежде одержать победу и показать свои способности. Помогают молодым коллективам звездные судьи – Дерек Хью, Ne-Yo, Дженнифер Лопес и Дженна Дьюенн-Татум.

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Каждый из знаменитостей ловко выполняет хореографические па на сцене, а кое-кто начинал свою карьеру с танцев. К таким относятся, например, волшебные Дженнифер Лопес и Дженна Дьюенн-Татум. Звезды продемонстрировали свои умения на паркете во время съемок тизера. Эффектные движения приковали все внимание к зажигательным судям.

Смотрите зажигательное видео тизера проекта World of Dance:

Для съемок Дженнифер Лопес надела черно-белую футболку со спортивным принтом. Звезда показала ритмичные движения с танцорами. В то же время Дженна Дьюенн-Татум продемонстрировала стройную фигуру в приталенном комбинезоне с белыми полосками. Звезды зажгли танцплощадку в надежде привлечь внимание талантливых людей к участию в проекте.