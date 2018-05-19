Экс-звезда Playboy выбросилась с 25-го этажа и взяла с собой на погибель семилетнего сына

Бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли в результате падения из окна отеля Gotham в Нью-Йорке. Они проживали на 25 этаже.

Об этом New York Post.

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Сообщается, что экс-модель судилась за опекунство над ребенком с бывшим мужем.



Стефани Адамс выбросилась с сыном с 25-го этажа / Фото из открытых источников



В четверг, 17 мая, женщина въехала в пентхаус-люкс на 25-м этаже отеля Gotham в Нью-Йорке. Полиция отмечает, что расследует смерть Адамс и ее ребенка. Однако New York Times, ссылаясь на радиопереговоры полицейских, сообщает, что скорее всего, это было самоубийство.

Правоохранители рассказывают, что женщина с ребенком пролетели 23 этажа и разбились насмерть на балконе второго этажа во внутреннем дворе отеля.



Стефани Адамс выбросилась с сыном с 25-го этажа / Robert Miller



Отель Gotham в Нью-Йорке / Фото из открытых источников



Отель Gotham в Нью-Йорке / Фото из открытых источников

Отмечается, что Стефани Адамс была Мисс Playboy в ноябре 1992 года. Женщина судилась с экс-супругом Чарльзом Николаи, владельцем клиники мануальной терапии, за опекунство над ребенком. В среду, 16 мая, состоялось последнее судебное заседание в суде Манхэттена.

В частности, New York Post сообщает, что судья лишил экс-модель Playboy разрешения на поездку с сыном в Европу, где она должна была провести время с бойфрендом.