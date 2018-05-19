21:07
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, сегодня
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Экс-звезда Playboy выбросилась с 25-го этажа и взяла с собой на погибель семилетнего сына

610 Читати новину українською
Экс-звезда Playboy выбросилась с 25-го этажа и взяла с собой на погибель семилетнего сына
Экс-звезда Playboy выбросилась с 25-го этажа и взяла с собой на погибель семилетнего сына / Фото из открытых источников

Бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли в результате падения из окна отеля Gotham в Нью-Йорке. Они проживали на 25 этаже.

Об этом New York Post.

Читайте также: Умер Арт Пол – создатель легендарного зайчика Playboy

Сообщается, что экс-модель судилась за опекунство над ребенком с бывшим мужем.


Стефани Адамс выбросилась с сыном с 25-го этажа / Фото из открытых источников


В четверг, 17 мая, женщина въехала в пентхаус-люкс на 25-м этаже отеля Gotham в Нью-Йорке. Полиция отмечает, что расследует смерть Адамс и ее ребенка. Однако New York Times, ссылаясь на радиопереговоры полицейских, сообщает, что скорее всего, это было самоубийство.

Правоохранители рассказывают, что женщина с ребенком пролетели 23 этажа и разбились насмерть на балконе второго этажа во внутреннем дворе отеля.


Стефани Адамс выбросилась с сыном с 25-го этажа / Robert Miller


Отель Gotham в Нью-Йорке / Фото из открытых источников


Отель Gotham в Нью-Йорке / Фото из открытых источников

Отмечается, что Стефани Адамс была Мисс Playboy в ноябре 1992 года. Женщина судилась с экс-супругом Чарльзом Николаи, владельцем клиники мануальной терапии, за опекунство над ребенком. В среду, 16 мая, состоялось последнее судебное заседание в суде Манхэттена.

В частности, New York Post сообщает, что судья лишил экс-модель Playboy разрешения на поездку с сыном в Европу, где она должна была провести время с бойфрендом.

Теги: LifeStyle Новости США Дети Нью-Йорк Самоубийство Playboy
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук