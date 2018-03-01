Эксцентричный Ghostemane выступит в Украине

Один из самых эксцентричных хип-хоп артистов Ghostemane выступит в Киеве 18 апреля в клубе Closer.

Активная, если не сказать агрессивная, манера исполнения Ghostemane (настоящее имя Эрик Гоуст) в полной мере соответствует внешности: на концертах наблюдается недетский слэм как в зале, так и на сцене.

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Выпустив первые треки в 2014-м, сегодня рэпер может похвастаться более чем 15 релизами — и такое количество не вредит качеству материала. Стиль читки ощутимо меняется от граймових скорострелов ранних записей до более тяжелых треков, спродюсированных в последнее время. Впрочем, слов на букву "F" хватает и там, и там.

"Жизнь постоянно пытается подбросить мне проблем, но я просто вдохновляюсь негативом и иду дальше, создаю что-то новое", — делится Ghostemane.

Слушайте песню Ghostemane — Mercury: Retrograde

Билеты можно приобрести по ссылке.