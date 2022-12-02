Экскомандир белорусской авиабазы для истребителей покончил с собой, – СМИ

В Беларуси якобы совершил самоубийство Юрий Воробьев – бывший командир авиабазы для истребителей в Барановичах. Мужчина словно застрелился.

Белорусские телеграм-каналы утверждают, что Воройбов скончался на прошлой неделе, передает 24 канал. Уверяют, что информация подтвердилась.

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Руководил авиабазой в Барановичах

Воробьев – уроженец России. Ранее он руководил 61-й истребительной авиационной базой, дислоцирующейся на аэродроме в Барановичах, но это было раньше – с 2007 по 2011 годы.

В последние годы он работал на 558 авиаремонтном заводе и был председателем Совета ветеранов 61 авиабазы.

Причины самоубийства

По одной из версий, мужчина покончил с собой, потому что ему не продлили контракт. По другой информации, дело было не в контракте. Однако подробности инцидента не раскрывают.

Интересно, что именно на аэродроме в Барановичах Россия размещает свои истребители, которые затем атакуют украинские города.

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