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      Экспедиторы требуют от ГФС остановить коррупцию на Одесской таможне

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      Экспедиторы требуют от ГФС остановить коррупцию на Одесской таможне

      Сегодня таможенные экспедиторы из Одессы провели пикетирование здания Государственной таможенной службы Украины.

      Они требовали от ГФС разблокировать работу их бизнеса, остановить коррупцию на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров, пишут "Украинские новости".

      Сотрудники компании "Макотрейдинг" совместно с активистами инициативной группы "Нет коррупции на Одесской таможне!" скандировали лозунги "Белый бизнес не платит взяточникам!", "Передерий – вон с Одесской таможни!" и призывали руководство ГФС услышать белый бизнес.

      "Сегодня в Одесской таможне сложилась коррупционная ситуация, когда 95% всех грузов тканей, которые приходят в Украину, оформляется только на ВМО №1 (ВМО – відділ митного оформлення) таможенного поста "Черноморский", – говорит заместитель директора компании "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене. – Это монополизация рынка, поскольку только на одном ВМО одного таможенного поста и только одним таможенным брокером осуществляется оформление 95% ткани в Украине. В то же время, если какой-то другой таможенный брокер проявляет инициативу оформить импорт ткани, на него начинается давление, работать становится невозможно, и ткань не выезжает с таможенного терминала".

      По словам Виктории Пикшрене, причина такой ситуации в том, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который занимается таможенным оформлением тканей, решил монополизировать этот рынок. Для этого он пролоббировал назначение руководителем Одесской таможни Владимира Передерия, который теперь "крышует" этого бизнесмена.

      Компания "Макотрейдинг" месяц назад уже проводила пикетирование ГФС. Тогда первым ее требованием было остановить постоянные и необоснованные досмотры их контейнеров отделом по борьбе с контрабандой Одесской таможни. И в результате эта проблема была решена.

      Однако второе озвученное тогда требование – ликвидировать монополию таможенного оформления тканей на Одесской таможне – так и не было выполнено. "За эти четыре недели поменялось руководство ГФС, но руководство Одесской таможни осталось прежним. И оно как блокировало работу всех остальных брокеров, которые хотят провести таможенную очистку ткани, так и блокирует сейчас", – сказала Виктории Пикшрене.

      По состоянию на сегодня у компании "Макотрейдинг" на таможенном терминале скопилось 25 контейнеров с тканями, которые компания не может оформить из-за отказов Одесской таможни.

      Из-за того, что мы громко говорим о нашей проблеме, нам заблокировали таможенный склад, на который направляются контейнеры. По этой причине сейчас в порту скопилось еще 11 контейнеров. Мы считаем, что это еще один инструмент давления на нашу компанию одесской таможней",
      – заявляет зам директора "Макотрейдинг".

      Виктория Пикшрене передала в ГФС обращение, в котором просит решить проблему монополизма на Одесской таможне и просит о встрече с исполняющим обязанности главы ГФС Денисом Гутенко и руководителем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым. "Мы хотим встречи с Гутенко и Нефедовым, чтобы убедиться, что они точно знают, как происходит оформление ткани в Одессе", – сказала она.

      У группы компаний "Макотрейдинг" – около 1 тыс. компаний-клиентов, ежегодно компания оформляет 20-30 тыс. таможенных деклараций на различные грузы. Но при этом проблемы возникли только с таможенной очисткой тканей – другие грузы оформляются без проблем. В итоге грузы тканей простаивают на терминалах, а клиенты "Макотрейдинга" – владельцы тканей – несут убытки.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Государственная таможенная служба Государственная фискальная служба
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