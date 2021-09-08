Эксперимент советского руководства не удался: страшные последствия тайной операции "Факел"

Всем известно, сколько бед принесла людям трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. Однако далеко не каждый украинец знает, что это был не первый ядерный взрыв, ответственность за который лежит на советском руководстве.

Катастрофа на ЧАЭС получила широкую огласку, в частности, благодаря иностранным средствам массовой информации, однако в первый раз сторонникам Москвы удалось все скрыть. Речь идет о ядерном взрыве "Факел".

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Крупнейшее газовое месторождение

В 1966 году неподалеку от села Хрестище Харьковской области обнаружили второе крупнейшее в Украине газовое месторождение. По запасам голубого топлива оно входит в пятерку богатейших месторождений Европы.

Уже к концу 1971 года на его территории действовало 17 скважин.

Однако в июле того же года во время бурения очередной скважины произошел неожиданный выброс газоконденсата. Поэтому газ вырвался наружу быстрее, чем бур достиг запланированной глубины. Его напор был силой в 400 атмосфер.

Такое безумное давление в миг сбросило на землю двух инженеров, которые от падения с высоты 30 метров погибли на месте. Справиться с неуправляемым выбросом газа инженерам самостоятельно не удалось. Поэтому после суток бесполезной борьбы они приняли решение зажечь поток топлива.

Фонтан из газа превратился в факел

К вечеру следующего дня фонтан из газа превратился в горящий факел высотой в несколько десятков метров. Огонь пылал круглосуточно, в ночное время суток так называемый факел освещал все вокруг. Создавалось впечатление, что в этой местности всегда царит день.

Буровой комплекс медленно превращался в огромную пропасть. Ускоряли это и способы, которыми пытались погасить пламя. В частности, специалисты сбрасывали на огонь многотонные бетонные плиты.

Где расположено село Хрестище: смотрите на карте

Оригинальное решение специалистов

А поскольку этот метод не помог, взялись раскапывать аварийную скважину. Остановить пожар не удавалось в течение года. Тогда специалисты из Москвы предложили оригинальное решение. Их метод состоял в том, чтобы провести на месте происшествия подземный ядерный взрыв.

Такую идею они воплощали не впервые. В 1966 году подобная авария случилась в Узбекской ССР на газовом месторождении Урту-Булак. Инженерам и спасателям не удавалось потушить пламя на той скважине в течение 3 лет. Поэтому в конечном итоге использовали именно такой радикальный метод – промышленный ядерный взрыв.

Руководствуясь предыдущим опытом, ученые были уверены, что это наиболее эффективное решение проблемы в окрестностях Хрестища. Распоряжение о применении ядерного взрыва ради тушения пламени дали лично:

генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев;

председатель Совета министров Алексей Косыгин.

Запланированный взрыв получил свое кодовое название – "Факел". Спецоперацию засекретили, поэтому все участники были вынуждены подписать обязательства о неразглашении информации в течение 15 лет.

Подготовка ко взрыву

Проведение взрыва поручили Министерству среднего машиностроения. В то время именно этот орган отвечал за управление атомной промышленностью и обеспечивал разработку ядерных боезарядов. Подготовка к эксперименту длилась 4 месяца.

Несмотря на то, что взрыв имел и военно-стратегическую цель, поскольку это было прежде всего ядерное испытание, которое имело прекрасное прикрытие – утечку газа, ни одну из местных воинских частей к его выполнению не привлекли. Охраной местности вокруг факела заведовали войска КГБ и подразделения МВД из Москвы.

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К июлю 1972 года подготовительные работы у горящей скважины завершили. Вблизи места аварии пробурили дополнительную наклонную скважину глубиной 2 400 метров. Туда поместили ядерное взрывное устройство.

Территорию вокруг факела радиусом 400 метров от эпицентра планируемого взрыва засыпали 20-метровым слоем песка. Кроме этого, разграничили 3 зоны радиусом:

3 километра;

5 километров;

8 километров.

Эвакуация людей

На пересечении каждой из таких зон ради эксперимента разместили домашних животных и ульи с пчелами. Всего в полумиле от места событий располагался небольшой поселок Первомайское, который имел 400 жителей.



Гриб от ядерного взрыва / Фото из Национального управления архивов и документов США

На расстоянии всего 3 километра располагалось чуть большее село Крестище. Жителей всех этих сел временно эвакуировали на 7 километров от места взрыва. Также на момент проведения взрыва отключили все электросети, а системы водоснабжения перекрыли.

Эксперимент советского руководства провалился

Так, 9 июля 1972 года в 10: 00 утра ядерное устройство мощностью 3,8 килотонны привели в действие, но что-то пошло не по плану. Уже через 20 секунд после взрыва из скважины вырвался наружу фонтан смеси газа с породой, который достигал в высоту 1 километра. Вслед за фонтаном образовался характерный ядерный гриб.

Таким образом эксперимент советского руководства провалился. Потушить горящее месторождение ядерным взрывом так и не удалось. В конце концов, устранять пожар продолжили традиционными методами. Скважину раскололи, вокруг вырыли карьер шириной 400 метров и глубиной 20 метров.

Тушить пожар отправили пожарных, так называемую "бригаду смертников", поскольку после ядерного взрыва риски для здоровья пожарных значительно выросли. Окончательно обуздать пламя удалось почти через год. Во время тушения пожара погибли 11 ликвидаторов.

Люди вернулись в зараженные зоны

От ядерного взрыва в тот день погибли все подопытные животные, которых ученые разместили в специальных зонах. Несмотря на такие результаты, советское правительство не стало медлить и уже через полчаса после эксперимента разрешило людям вернуться в дома в фактически зараженной зоне.

В ближнем селе от ударной волны пострадало много домов. В них были выбиты стекла, кое-где разрушились или потрескались стены. Восстановлением жилья занялось государство, однако это никоим образом не компенсирует вреда, нанесенного здоровью населения.

Последствия ядерного взрыва

Люди не подозревали, что именно случилось неподалеку от их домов. Они вернулись домой, где уже был заражен воздух, а в колодцах отравлена вода. Кроме того, облучение получили все:

овощи;

фрукты;

домашние животные.

В результате ядерного взрыва всего за 30 лет среди жителей ближайших к эпицентру события сел от онкологических заболеваний умерло примерно 1 500 человек.

Официальных данных о влиянии "Факела" на здоровье людей нет, ведь несмотря на обращения жителей, ни один орган не признавал их пострадавшими.

Решить проблему на скважине обычными методами можно было значительно быстрее. Однако авария стала возможностью для советской власти дополнительно провести ядерное испытание. Такая цель затмевала весь вред, который мог повлечь взрыв: от загрязненной экологии до человеческих жертв.

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В результате таких нерациональных действий московского правительства во время аварии напрасно выгорело более миллиарда кубометров газа. В то же время испытания вблизи Хрестища вошли в историю как первый в Украине и Европе промышленный ядерный взрыв.