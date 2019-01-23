Экспериментально доказано: вейпинг на 95% менее вреден, чем курение

Эксперимент, проведенный Public Health England, показал, что использование электронных систем на 95% менее вредно для здоровья по сравнению с обычными сигаретами.

Согласно исследованиям, вредит организму не столько никотин, сколько продукты горения, которые содержатся в сигаретном дыму. В его составе – 7 000 вредных химических веществ, часть которых относится к опасным канцерогенам. В видео эксперимента наглядно показано влияние курения на организм с целью убедить курильщиков, что избежать разрушительных последствий можно с переходом на электронные альтернативы или другой тип никотинзаместительной терапии.

Такие продукты принято называть "продуктами сниженного риска". Их распространению препятствуют негативные стереотипы среди курильщиков. 44% ошибочно считают, что электронные системы так же вредны, как и традиционное курение. Поэтому в эксперименте показано влияние курения на легкие курильщика в течение месяца по сравнению с пользователем электронных систем и не курильщиком.

Эксперимент имитировал воздействие на легкие при вдыхании дыма, аэрозоля и воздуха. Легкие были представлены тремя стеклянными колбами, заполненными шариками ваты. К каждой колбе был прикреплен особый насос, который обеспечивал непрерывный и равномерный поток воздуха. Под конец эксперимента вата в колбе под воздействием сигарет покрасилась в коричневый цвет, а трубка насоса покрылась плотным слоем смолы. Вата в колбе, где использовалась электронная сигарета, осталась почти без изменений, на стенках колбы собралось немного конденсата от пара. Результат во второй колбе был приближен к "контрольному", состояние ваты в которой остался без изменений. Таким образом, эксперты установили, что электронные системы содержат на 95% меньше вредных веществ, чем обычные сигареты.

Профессор Джон Ньютон, директор центра по улучшению охраны здоровья Службы здравоохранения Британии, отметил: "Тысячи курильщиков, которые могли бы бросить курить уже сегодня, откладывают это из-за стереотипов и неоправданных страхов. Мы хотим мотивировать курильщиков отказаться от курения, используя альтернативные продукты – это существенно увеличит их шансы на успех".

Применение продуктов пониженного риска – это возможность курильщикам сократить вред для здоровья. Это также путь к улучшению общественного здоровья, поскольку использование электронных систем исключает пассивное курение – причина каждой седьмой смерти от курения в мире ежегодно. Эксперты Службы здравоохранения Британии ожидают, что полмиллиона курильщиков сделают попытку избавиться от привычки в январе 2019 года. Чтобы поддержать их, общественный сектор и правительство должны поощрять популяризацию продуктов пониженного риска среди тех курильщиков, которые не могут или не хотят бросить самостоятельно. Такой подход уже позволил Великобритании достичь исторического минимума распространенности курения – 15% среди взрослого населения в 2016 году.

В Украине представлен ряд альтернативных продуктов – электронные сигареты и системы нагрева табака. Их доля на рынке постепенно растет. Однако, для использования альтернатив на уровне медицинской практики, в качестве рекомендаций врачей при отказе от курения, необходима поддержка со стороны государства и пересмотр системы регулирования таких продуктов.