Горно-добывающий комплекс – одна из немногих отраслей экономики Украины, где работникам во время карантина не уменьшили зарплаты.

Коронавирусный кризис сильно ударил по украинской экономике. В частности – по металлургии. Тем не менее, предприятия этой отрасли практически полностью сохранили свой кадровый состав, а работники получают зарплату на докарантинном уровне. Об этом говорится в статье 24 канала "Зарплаты в Украине: как изменились за карантин и что будет дальше".

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Автор напоминает, что весной 2019-го ведущие металлургические компании "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвест" и "Интерпайп" практически синхронно увеличили оплату металлургам – в среднем на 15-20%. Несколько позже к ним присоединилась группа Ferrexpo. Затем эти промышленные гиганты в течение года снова подняли оклады, и вообще по итогам-2019 доход работников "АрселорМиттал Кривой Рог" вырос на 34%, Ferrexpo – на 30%, "Интерпайп" – на 20%. По отчетам "Метинвеста", в 2018-2019 годах там трижды увеличивали зарплаты, что в общем составило около +50%.

Все компании планировали очередные увеличения зарплат и в 2020-м. Но коронавирус внес свои коррективы.

Если кризис углубится, а власть введет снова карантин, то металлургической отрасли будет трудно, – говорит председатель Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький. – Мы потеряли много ликвидности и выручки. Сейчас на всех рынках, где потребляется наша металлопродукция, происходит падение. Вертикально интегрированные компании пытаются выкрутиться за счет сбыта железорудного сырья. А по металлопродукции огромные провалы...

Но Беленький радуется, что, в то же время, уменьшился уровень зарплат. Правда, и прогнозируемого увеличения не произошло – планировалось в июне выйти на показатель средней зарплаты в 20 тысяч гривен.