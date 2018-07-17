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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт назвал наиболее "больное место" в Украине, по которому может ударить Путин

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Путин может ударить по самому больному месту для Украины – Азовскому морю
Путин может ударить по самому больному месту для Украины – Азовскому морю / ria.ru

Президент РФ Владимир Путин может ударить по самому больному месту для Украины – Азовскому морю.

Об этом заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью "Апострофу".

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Могут быть какие-то действия на Азовском море, которое они постепенно отжимают, – это самое больное место сейчас, и я ожидаю от них каких-то гадостей там. Возможно, будет демонстрация силы, то есть еще больший досмотр судов, какие-то вооруженные провокации с отжимом наших рыбаков в какую-то зону, попытками их ареста,
– отметил эксперт.

Он также добавил, что Москве очень выгодно сейчас качать ситуацию, потому что украинская власть ничего не может сделать с российским вооруженным давлением на Азовском море. Так, складывается идеальная ситуация для агрессора.

Арестович подчеркнул, что трудно спрогнозировать, как будет действовать Путин. Вполне может быть какое-то усиление на Донбассе, в частности, традиционно к 24 августа – Дня независимости Украины.

"И потом, у нас 1 сентября фактически стартуют выборы. Как-то это будет связано с попыткой расшатать ситуацию изнутри, пропихнуть в парламент пророссийские партии или пророссийских кандидатов на президентских выборах. Одним словом, гибридная война", – подытожил Алексей Арестович.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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