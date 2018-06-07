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Эксперт объяснил, почему инициатива правительства по "государственной няне" может провалиться

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Есть несколько факторов, которые могут помешать внедрению программы "муниципальная няня"
Есть несколько факторов, которые могут помешать внедрению программы "муниципальная няня" / Фото из открытых источников

На последнем правительственном заседании глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил о нововведениях, которые ожидают украинские семьи с детьми. Так, правительство планирует выделить роженицам 1,5 тысячи гривен на няню и специальную коробку для младенцев.

Таким образом власти надеются простимулировать рождаемость, говорится в статье Натальи Лебедь для 24 канала.

Читайте также: Какой будет механизм найма "государственной" няни: объяснение от Гройсмана

"Мы примем решение по важным вопросам. С одной стороны, это введение традиции, которую мы внедряем с 1 сентября 2018 года. Теперь каждая семья, в которой родился ребенок, будет получать от государства специальный baby box. Он на самом деле собран с любовью для того, чтобы на первых этапах жизни у мамы, в семье было все необходимое для того, чтобы ухаживать за ребенком. Это будет довольно качественный box, с качественным наполнением, и это традиция во многих западных странах, и сегодня эту традицию мы вводим для поддержки рождаемости. То есть 100 тысяч украинских семей, в которых родятся дети, получат такую ​​дополнительную целевую поддержку", – сказал Владимир Гройсман.

И это не единственная иновация, которая будет внедряться по инициативе правительства.

"Когда мама рожает, нужно думать о том (особенно когда человек работает), как идти работать. И здесь нужно нанять няню для того, чтобы ухаживать за ребенком, а самой идти работать. И здесь мы тоже принимаем важное решение совместно с органами местного самоуправления в тех пропорциях, в которых сегодня зачисляется в бюджеты налог на доходы физлиц. Я думаю, что это будет справедливо, мы вводим такое понятие, как муниципальная няня. Это будет работать с 1 января, но в сентябре это найдет свое отражение в проекте бюджета 2019 года. Когда вы нанимаете няню для присмотра за своим ребенком, мы будем вам компенсировать – на данный момент это 1,5 тысячи гривен ежемесячной заработной платы", – сообщил премьер.

Между тем эксперты указывают на то, что инициатива правительства может провалиться из-за нежелания нянь выходить из "тени", регистрироваться как ФЛП и соглашаться на официальное трудоустройство за очень незначительные средства. Кроме этого, есть и другие факторы, которые могут помешать.

Я боюсь, что у нас это может не работать. Основную часть денег (на нянь) должны найти местные бюджеты. В некоторых городах и селах руководители очень умные, и это заработает без проблем, в других же мэры не способны понять, как это нужно организовать,
– говорит экономический эксперт Александр Охрименко.

"Есть еще один нюанс – сумма, которую будет выплачивать государство, очень маленькая. Если семья будет рассчитывать оплату с неё, то они смогут брать няню на час или два в день или на один день в течение недели. Няни же будет выгодно работать, только если она возьмет себе с десяток воспитанников. Качество работы будет желать лучшего", – отмечает он.

Подробнее читайте в публикации: Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать

 

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Дети Беременность и дети Законодательство
Источник: 24 Канал
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