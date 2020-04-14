Эксперт объяснил, зачем экс-министра финансов Уманского так быстро уволили

Бывший министр финансов Игорь Уманский не разбирается в базовых понятиях, знание которых необходимо для человека, который занимает соответствующие высокие должности, в частности, в том, что такое дефолт.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Андрей Нестерук, руководитель отдела стратегического планирования в международной финансовой компании Finteum со штаб-квартирой в Лондоне.

"Когда у министра финансов такая каша в голове в его ключевой сфере ответственности, это пи*дец. Теперь я понимаю, почему Уманского так быстро нужно было убирать, но не понимаю, зачем его было назначать", – заявил Андрей Нестерук.

"Если что, "event of default" – это когда вам могут предъявить всю сумму к оплате. Что такое дефолт не понимают не люди, а Уманский. То, что он пытается описать, не имеет отдельного термина, но я бы назвал это "hard default тупо". Ну и много других перлов", – добавил Нестерук.

Также финансовый аналитик отметил, что неизвестны случаи в истории Аргентины, когда она вообще отказалась вести переговоры относительно реструктуризации госдолга и просто полностью перестала платить. "Так что здесь он (Игорь Уманский – ред.) просто соврал, или имеет очень поверхностные знания. Скорее и то, и другое", – отметил Нестерук.

"Остальная часть интервью неожиданно болтливого экспресс-министра финансов доставляет не меньше. После такого – критика из его уст главы таможни Максима Нефедова и главы налоговой Сергея Верланова и премьер-министра Дениса Шмыгаля, наверное, должна восприниматься, как знак качества", – подытожил известный финансовый аналитик.

Напомним, в свежем интервью Радио НВ экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал, в том числе, о своих взглядах на вопрос дефолта и реструктуризации госдолга.

По его мнению, "дефолт – это когда заемщик вообще не пытается вести переговоры с кредиторами, а просто "в тупую" говорит: "Никому ничего и никогда". "Были такие примеры в истории. Например, Аргентина", – отметил экс-министр финансов.

"Не надо путать вопрос дефолта и вопрос реструктуризации долга. Потому что, когда вы приходите к кредиторам и говорите: "Смотрите, в этих условиях у меня нет возможности сейчас выполнять свои долговые обязательства так, как это было предусмотрено предыдущими соглашениями, договоренностями и тому подобное. Поэтому я прошу, предлагаю на этот период определенные условия, каким образом это решить, и провожу реструктуризацию этого долга"... Когда вы объявили об этом, безусловно, останавливаются выплаты по долгу. Это так называемый event оf default, случай дефолта. То есть вы не платите, но вам не могут предъявить всю сумму к оплате", – заявил Игорь Уманский Радио НВ.

Отметим, что "event of default" – это триггер в контракте (проспекте эмиссии облигаций или иной форме контракта по долгу), который дает право кредитору требовать немедленного возврата долга.